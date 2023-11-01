В одном из районов Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Нововведения улучшат пропускную способность.
В Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке, сообщили в паблике городской администрации.
С 23 ноября запретят остановку и стоянку автомобилей в районе дома № 27 на улице Варламова. Нововведения призваны повысить пропускную способность, подчеркнули в источнике.
В мэрии призвали водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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