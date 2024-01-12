В одном из районов Петрозаводска планируется ночная уборка снега

Автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.

На Древлянке в Петрозаводске ночью планируется уборка снега, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.



Как рассказали в источнике, в ночь с пятницы на субботу планируются снегоуборочные работы на четной стороне улицы Попова и четной стороне Березовой аллеи.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.

Обращаем внимание, что на данных улицах в ночное время запрещена остановка транспорта», — отметили в сообществе.



В группе предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.