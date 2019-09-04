В одном из заливов Ладожского озера в Карелии нашли палочку

Пробы воды и почвы в августе были отобраны из мест отдыха в Сортавале, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Специалисты проверили воду из залива Ляппяярви Ладожского озера (у школы академической гребли), залива Сисяярви (неорганизованные места купания у Владимирского моста, о. Валаам) и из протоки Кармалансалми (с. Хелюля).

В пробах воды из залива Ляппяярви были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (бактерии, имеющие форму палочек).



Проба воды в неорганизованном месте купания на о. Валаам соответствуют требованиям гигиенических нормативов, проба воды в неорганизованном месте купания с. Хелюля не соответствует требованиям гигиенических нормативов по содержанию в воде железа



Проба почвы на детском игровой площадке у МЦ "Сердоболь" в августе по определяемым нормируемым показателям соответствует гигиеническим нормативам.