В Олонецком районе работают над повышением надежности энергоснабжения

В ремонтную программу на 2018 год АО "Прионежская сетевая компания" включены ремонты энергообъектов в национальном районе республики.

Во II-III кварталах нынешнего года в границах Олонца, Ильинского и деревни Рыпушкалицы "Прионежской сетевой компанией" будет отремонтировано пять линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

"На этих ЛЭП мы заменим 113 опор и смонтируем более 5 км нового самонесущего изолированного провода, - рассказали в АО "ПСК". - Работы уже начались. Кроме этого, в программу – 2018 в Олонецком районе вошли ремонты четырех кабельных линий электропередачи и трансформаторной подстанции в городе Олонец".

"Ремонты ЛЭП значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей в Олонецком районе", - утверждают энергетики.

Основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям. Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.