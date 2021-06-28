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В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания

Новости. Общество
09:00, 29 Июня 2021
фото: © «ОРЭС-Петрозаводск»

В АО «ОРЭС-Петрозаводск» в самом разгаре летняя ремонтная кампания, в рамках которой предприятие выполняет производственную и инвестиционную программы.

Главной задачей всех запланированных действий руководитель общества Александр Болдырев видит в повышении качества и надежности электроснабжения города.

В этом году, — рассказывает Александр Болдырев, — АО «ОРЭС-Петрозаводск» планирует заменить две высоковольтные кабельные линии, общей протяженностью 5 км, являющиеся основным источником электроснабжения Перевалки. Кроме того, в рамках инвестиционной программы компания построит новую высоковольтную линию, которая позволит дополнительно создать резерв для данного микрорайона от другого центра питания, а также позволит дополнительно повысить надежность электроснабжения Республиканского перинатального центра. Такое решение было принято в прошлом году на основании аналитики технологических отказов, произошедших в этом микрорайоне. Стоимость данных работ составит более 30 млн. руб.

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