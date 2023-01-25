В отдаленном микрорайоне Петрозаводска начинается строительство амбулатории, где будет поликлиника

В Соломенном построят амбулаторию, где расположится филиал поликлиники №3, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил о строительстве врачебной амбулатории в Соломенном.

По его словам, на выделенном под амбулаторию земельном участке в ближайшее время начнутся геодезические изыскания, а затем — строительные работы. Завершить строительство здания планируется в 2024 году.

«В новой амбулатории разместится филиал Городской поликлиники № 3, помещения которой (1930 года постройки) изрядно устарели. В филиале будут получать медицинскую помощь более 5 тысяч человек — жители не только Соломенного, но и Заозерья», — рассказал министр Охлопков.

Амбулатория будет построена и оснащена медицинским оборудованием по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

На снимке: старое здание амбулатории и место, где будет строиться новое здание