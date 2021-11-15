В отдаленном микрорайоне Петрозаводска загорелась трансформаторная подстанция– люди остались без электричества

Жителей Соломенного просят потерпеть чуть-чуть, скоро электричество вернется в их дома, обещают энергетики.

В паблике ЕДДС Петрозаводска в 23.15 в субботу, 25 декабря, появилось сообщение, что из-за пожара на трансформаторной подстанции в Соломенном без электричества остались жители улицы Ботаническая и частный сектор на улице Горная.

«Аварийная бригада АО "Прионежская сетевая компания" работает, устраняет повреждение в трансформаторной подстанции. Срок окончания работ не определен», - сообщала ЕДДС.

Утром 26 декбря, в воскресенье, представитель пресс-службы АО "Прионежская сетевая компания" на своей странице разместил пост, в котором сообщает, что бригады работают над устранением аварии, и попросил жителей Соломенного чуть-чуть потерпеть: скоро все будет хорошо.

«Сегодня ночью был мороз. Довольно сильный. Все потребители в Соломенном включили все возможные обогревающие электроприборы. В результате произошло возгорание на трансформаторной подстанции, это случилось вчера в двенадцатом часу ночи. Поселок Соломенное: улицы Ботаническая и Горная "погасли". Сейчас там идут ремонтные работы. Потерпите чуть-чуть. Скоро будет свет!», - написал Александр Ершов.