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В отдаленном микрорайоне Петрозаводска загорелась трансформаторная подстанция– люди остались без электричества

Новости. Происшествия
09:49, 26 Декабря 2021
фото: © freepik

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Жителей Соломенного просят потерпеть чуть-чуть, скоро электричество вернется в их дома, обещают энергетики.

В паблике ЕДДС Петрозаводска в 23.15 в субботу, 25 декабря, появилось сообщение, что из-за пожара на трансформаторной подстанции в Соломенном без электричества остались жители улицы Ботаническая и частный сектор на улице Горная.
«Аварийная бригада АО "Прионежская сетевая компания" работает, устраняет повреждение в трансформаторной подстанции. Срок окончания работ не определен», - сообщала ЕДДС.

Утром 26 декбря, в воскресенье, представитель пресс-службы АО "Прионежская сетевая компания" на своей странице разместил пост, в котором сообщает, что бригады работают над устранением аварии, и попросил жителей Соломенного чуть-чуть потерпеть: скоро все будет хорошо.

«Сегодня ночью был мороз. Довольно сильный. Все потребители в Соломенном включили все возможные обогревающие электроприборы. В результате произошло возгорание на трансформаторной подстанции, это случилось вчера в двенадцатом часу ночи. Поселок Соломенное: улицы Ботаническая и Горная "погасли". Сейчас там идут ремонтные работы. Потерпите чуть-чуть. Скоро будет свет!», - написал Александр Ершов.

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Комментарии

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кир
2021-12-26 11:42:42
В Москве, в отдаленном районе, семнадцатый дом от угла...
Удивительно, что подстанция не работает при максимальной нагрузке. Там бездари работают, - сказал кот. Зря Ершов заступается. :)
Гость
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