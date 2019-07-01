В отделениях "Почты России" будут продавать все, что пожелают жители

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"Почта России" до конца текущего года собирается открыть в своих отделениях более 4 тыс. точек розничной торговли с самообслуживанием.
Как пишет "Коммерсантъ", в городских точках преимущественно будут продавать книги, канцелярию, напитки, снеки и кондитерские изделия, в сельской рознице – продукты питания, бытовую химию, предметы первой необходимости и сопутствующие товары.
При этом жители небольших населенных пунктов смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии товаров, уточнили в "Почте России".
В каких регионах появятся первые обновленные отделения "Почты России", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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