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Новости. Общество
09:17, 01 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

В отделениях "Почты России" будут продавать все, что пожелают жители

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"Почта России" до конца текущего года собирается открыть в своих отделениях более 4 тыс. точек розничной торговли с самообслуживанием.

Как пишет "Коммерсантъ", в городских точках преимущественно будут продавать книги, канцелярию, напитки, снеки и кондитерские изделия, в сельской рознице – продукты питания, бытовую химию, предметы первой необходимости и сопутствующие товары.

При этом жители небольших населенных пунктов смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии товаров, уточнили в "Почте России".

В каких регионах появятся первые обновленные отделения "Почты России", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-07-01 09:55:59
А почта России пробовала просто вовремя и качественно доставлять корреспонденцию?!
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