В ожидании новогоднего чуда заключенные тюремной больницы слепили из снега елку и тигра

В преддверии Нового года на территории республиканской больницы №2 в Медвежьегорске традиционно появилась необычная новогодняя ель, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные смастерили ее из снега, разрисовали цветными красками. Кроме того в дополнение к композиции рядом с елкой появился символ года - снежный тигр.

«Соблюдение новогодних традиций создает праздничное настроение и наполняет приятными хлопотами и ожиданием чуда», - отметил начальник воспитательного отдела РБ-2 Степан Крылов.

Также в целях развития культурного потенциала осужденных и формирования у них нравственных, духовных, культурных ценностей на период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланированы разнообразные культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия.