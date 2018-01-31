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Новости. Общество
23:30, 31 Января 2018
фото: Paul Sakuma / AP

В Париже открыли первый бордель с секс-куклами вместо проституток


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Во Франции открылся первый бордель, который сдает напрокат секс-куклы.

Об этом сообщает издание The Local, пишет Лента.ру.

Клиенты заведения могут взять напрокат одну из трех кукол. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро (около 6 200 рублей), за два часа придется отдать 149 евро (10 400 рублей). Доплатив 19 евро (1 300 рублей), можно получить шлем виртуальной реальности.

Издание отмечает, что заведение не афиширует своего адреса. На сайте борделя указано, что он расположен в 14-м муниципальном округе Парижа на левом берегу Сены, точнее можно узнать только после оплаты заказа.

В 2016 году во Франции запретили оплату секс-услуг, однако аренда секс-кукол не нарушает закон.

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