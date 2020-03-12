В парламенте Карелии хотят сократить аппарат на одного человека

Руководство Заксобрания объясняет планы оптимизации необходимостью снижения расходов республиканского бюджета.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович внес на рассмотрение депутатского корпуса проект изменений в постановление Законодательного собрания республики о парламентском аппарате. Проект предусматривает уменьшение численности аппарата с 88 до 87 человек.

Как говорится в документе, он направлен на сокращение расходов карельского бюджета и оптимизацию численности работников республиканских органов государственной власти.