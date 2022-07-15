В парламенте Карелии обсудили «дорожную карту» по разработке проекта по защите Ладоги и Онего

Парламентская рабочая группа по разработке мер, направленных на сохранение Ладожского и Онежского озер, подготовила предложения для улучшения экологической ситуации на этих водоемах.

О результатах работы рабочей группы рассказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По его словам, депутаты парламента совместно с учеными Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и представителями Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов рассмотрели состояние и использование ресурсов Онеги и Ладоги.

«Как было отмечено, глубоководные части водоемов сохраняют природные характеристики по качеству воды. Наибольшую тревогу вызывают состояние заливов и губ водоемов. По оценкам специалистов Федерального агентства водных ресурсов, основными источниками загрязнений по-прежнему являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сточные воды коммунальных объектов, сбросы ливневых вод и другие факторы», - рассказал спикер.

На заседании рабочей группы обсуждалась «дорожная карта» по организации разработки в Карелии федерального проекта по сохранению Ладоги и Онеги. Проект включает, в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры для качественной очистки сточных вод. Документ утвержден главой республики Артуром Парфенчиковым.

«По данным Минприроды и Минстроя Карелии, порядка 55 канализационных очистных сооружений в республике требуется построить или реконструировать. На проектирование и строительно-монтажные работы, по предварительным подсчетам, нужно более 10 млрд рублей. Цифра для нашего бюджета весьма внушительная, в связи с чем Карелии необходима федеральная поддержка. Поэтому создание отдельного федерального проекта по сохранению Ладожского и Онежского озер - одно из приоритетных направлений работы Законодательного собрания Карелии и правительства республики. Нашу инициативу поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Александрович Фетисов во время своего рабочего визита в Петрозаводск весной этого года», - отметил Элиссан Шандалович.

По его словам, подготовкой обоснования проекта по защите Ладожского и Онежского озер занимается Карельский научный центр Российской академии наук.



По мнению спикера парламента республики, для разработки проекта и его успешного продвижения нужно в первую очередь синхронизировать усилия с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, с которыми у Карелии единая водная система. Ранее Ленобласть вышла с инициативой по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера.