В парламенте Карелии подготовлен пакет поправок в Конституцию республики

Свои предложения по изменению Основного закона Карелии высказали руководитель губернаторской администрации, региональный омбудсмен, бывший торгпред России в Финляндии, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева и сами депутаты.

На фоне осеннего роста коронавирусной инфекции, многие уже позабыли о том, что в уходящем году в России в очередной раз обновили Конституцию, и даже в карельском парламенте была создана рабочая группа по внесению изменений в Основной республиканский закон. Начиная готовить конституционные поправки, спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович призвал коллег по депутатскому корпусу "услышать мнение жителей республики", чтобы документ получился "по-настоящему народным". В охваченном эпидемией регионе широкое обсуждение изменений в карельскую Конституцию так и не развернулось, но к концу ноября в республиканском парламенте удалось собрать целый пакет поправок, авторами которых выступили руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, региональный омбудсмен Лариса Бойченко, бывший торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Роман Пивненко и, собственно, сами депутаты.

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