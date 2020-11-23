Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 12
Сегодня 13:07
"Идет война" 15
Сегодня 12:12
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус 16
Сегодня 13:10
Приставы в Карелии выставили на продажу арестованные квартиры и земельные участки 2
Сегодня 11:20
В Кондопоге от коронавируса скончалась директор школы №6 Вера Слясская 1
Сегодня 17:12
Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения 4
Сегодня 12:21

В парламенте Карелии подготовлен пакет поправок в Конституцию республики

Новости. Политика
15:44, 23 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Свои предложения по изменению Основного закона Карелии высказали руководитель губернаторской администрации, региональный омбудсмен, бывший торгпред России в Финляндии, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева и сами депутаты.

На фоне осеннего роста коронавирусной инфекции, многие уже позабыли о том, что в уходящем году в России в очередной раз обновили Конституцию, и даже в карельском парламенте была создана рабочая группа по внесению изменений в Основной республиканский закон. Начиная готовить конституционные поправки, спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович призвал коллег по депутатскому корпусу "услышать мнение жителей республики", чтобы документ получился "по-настоящему народным". В охваченном эпидемией регионе широкое обсуждение изменений в карельскую Конституцию так и не развернулось, но к концу ноября в республиканском парламенте удалось собрать целый пакет поправок, авторами которых выступили руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, региональный омбудсмен Лариса Бойченко, бывший торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Роман Пивненко и, собственно, сами депутаты.

Читайте подробнее в статье "Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-23 17:12:44
Ползучая бункеризация ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула

Аналитика

Сегодня 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 2
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 15
Сегодня 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»