В парламенте Карелии рассказали, как "снизить стоимость" содержания школьников

Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова призвала органы власти представить финансовые обоснования оптимизации сельских школ.

По мнению Слабуновой, власти должны представить конкретные показатели развития учебных заведений в селах в процессе их оптимизации, чтобы депутаты могли убедиться, что речь идет о заявленном чиновниками развитии учебных заведений, а не только об экономии финансовых средств.

Парламентарий подчеркнула, что проблема оптимизации школ напрямую связана с низким качеством работы карельских чиновников.

"Что нужно сделать для того, чтобы ребенок не стоил 1 млн 700 тысяч.. Для этого нужно, чтобы этих "ребенков" в этом населенном пункте было сто. И тогда каждый будет обходиться в 17 тысяч…", - отметила Слабунова.

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