В парламенте Карелии рассказали, как "снизить стоимость" содержания школьников
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Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова призвала органы власти представить финансовые обоснования оптимизации сельских школ.
По мнению Слабуновой, власти должны представить конкретные показатели развития учебных заведений в селах в процессе их оптимизации, чтобы депутаты могли убедиться, что речь идет о заявленном чиновниками развитии учебных заведений, а не только об экономии финансовых средств.
Парламентарий подчеркнула, что проблема оптимизации школ напрямую связана с низким качеством работы карельских чиновников.
"Что нужно сделать для того, чтобы ребенок не стоил 1 млн 700 тысяч.. Для этого нужно, чтобы этих "ребенков" в этом населенном пункте было сто. И тогда каждый будет обходиться в 17 тысяч…", - отметила Слабунова.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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