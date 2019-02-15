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Новости. Экономика
12:29, 15 Февраля 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

В парламенте Карелии рассказали, как "снизить стоимость" содержания школьников

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Депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова призвала органы власти представить финансовые обоснования оптимизации сельских школ.

По мнению Слабуновой, власти должны представить конкретные показатели развития учебных заведений в селах в процессе их оптимизации, чтобы депутаты могли убедиться, что речь идет о заявленном чиновниками развитии учебных заведений, а не только об экономии финансовых средств.

Парламентарий подчеркнула, что проблема оптимизации школ напрямую связана с низким качеством работы карельских чиновников.

"Что нужно сделать для того, чтобы ребенок не стоил 1 млн 700 тысяч.. Для этого нужно, чтобы этих "ребенков" в этом населенном пункте было сто. И тогда каждый будет обходиться в 17 тысяч…", - отметила Слабунова. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-02-15 13:49:47
Это она предлагает начать быстренько в огромном количестве детей рожать? Или с центра по периферии их раскидать? Как ни крути, ни один из вариантов не подходит.
sim22
2019-02-15 12:42:03
"Эмилия Слабунова призвала органы власти представить финансовые обоснования оптимизации сельских школ". Судя по тенденции пора исходить из закона " Нет человека и нет проблем"!
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