В паспортах Бельгии появятся герои комиксов

С их помощью страна намерена продвигать в мире свою культуру.

Власти Бельгии объявили о выпуске новых международных паспортов, страницы которых украсят герои бельгийских комиксов. Как пишет издание The Brussels Times, с их помощью страна намерена продвигать в мире свою культуру.

По словам министра иностранных дел Софи Вильмес, среди тех героев, которые появятся в бельгийских международных паспортах, — Тинтин, Счастливчик Люк, Боб и Бобетт, а также знаменитые Смурфы. «Это возможность выделить комикс, как девятый вид искусства, который является центральным элементом нашей культуры и нашего влияния на мир», - заявила глава бельгийского МИДа.