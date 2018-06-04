В Пенсионном фонде расскажут, какие документы надо подготовить для выхода на пенсию

В Отделении Пенсионного фонда Карелии пройдет "горячая линия".

Во вторник, 5 июня, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, когда начинать подготовку документов к пенсии, с чего ее начинать и куда обращаться, – ответит начальник отдела организации назначения перерасчета пенсий Ольга Викторовна Лебедева.

Звоните 5 июня с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.