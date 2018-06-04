17:40, 04 Июня 2018
В Пенсионном фонде расскажут, какие документы надо подготовить для выхода на пенсию
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В Отделении Пенсионного фонда Карелии пройдет "горячая линия".
Во вторник, 5 июня, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии.
На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, когда начинать подготовку документов к пенсии, с чего ее начинать и куда обращаться, – ответит начальник отдела организации назначения перерасчета пенсий Ольга Викторовна Лебедева.
Звоните 5 июня с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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