В Перинатальном центре Карелии пройдет День открытых дверей

Посещение мероприятия не требует предварительной записи.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", 3 июня в 13.00 в Республиканском перинатальном центре, где с момента открытия 10 декабря 2018 года родились 668 мальчиков и 667 девочек, состоится День открытых дверей.

Высокопрофессиональные специалисты будут рады видеть жителей республики в своем учреждении, чтобы познакомить с центром, ответить на вопросы гостей и провести экскурсию по отделениям и родильным залам.

Посещение мероприятия не требует предварительной записи.