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В период всеобщей самоизоляции можно будет подстричься и посетить салон красоты в двух районах на севере Карелии

Новости. Общество
19:52, 14 Апреля 2020
фото: pixabay
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В Муезерском и Калевальском районах могут возобновить работу парикмахерские и салоны красоты, сообщил глава Карелии.

Сегодня вечером, 14 апреля, Артур Парфенчиков подписал Распоряжение, которым продлил режим самоизоляции из-за коронавируса.

Однако в Распоряжении есть некоторые исключения. Одним из важных послаблений является разрешение на непродолжительные прогулки возле дома после 20 апреля. А в Муезерском и Калевальском районах одиночные прогулки либо с совместно проживающими членами семьи можно совершать уже с 16 апреля.

"Также в Муезерском и Калевальском районах разрешается работа объектов торговли при соблюдении определенных условий, - отметил Артур Парфенчиков. - Это площадь магазина - не более 200 кв. метров и отдельный вход с улицы. Важно и число посетителей, находящихся одновременно в магазине. При площади до 100 кв. метров - не более двух покупателей, от 100 до 200 кв. метров включительно – не более четырех. Кроме того, в этих районах могут возобновить работу парикмахерские и салоны красоты. Но только по предварительной записи и при условии санобработки помещений дезсредствами после каждого клиента. Естественно, и мастер, и клиент должны иметь индивидуальные средства защиты".

Глава Карелии объяснил, почему определили только эти два района: "Сейчас Муезерский и Калевальский районы показывают значительное снижение по заболеваемости ОРВИ. Также здесь существенно сокращается количество лиц, находящихся на самокарантине".

Ранее Артур Паррфенчиков говорил, что работа салонов красоты в Карелии, приостановленная из-за коронавируса, может быть снова разрешена, если их клиенты будут изолированы от персонала специальными экранами или другими защитными приспособлениями, "капсулами".

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Комментарии

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mobikk
2020-04-14 21:01:20
Да...постричься бы не мешало..
Fit G
2020-04-14 21:41:27
mobikk, могу постричь, - бесплатно, по дружбе. Правда под насадку.
Гость
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