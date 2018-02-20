В Петербурге мужчина купил BMW с мертвым питоном внутри

Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанный автомобиль BMW третьей серии и к своему удивлению обнаружил в салоне мертвого питона.

Об инциденте написали "Невские берега".

Издание отмечает, что после совершения покупки новоиспеченный владелец иномарки почувствовал неприятный запах. Чтобы узнать, в чем дело, он обратился в автосервис.

"Когда под передним пассажирским сиденьем обнаружилась мертвая змея, от которой и исходил запах, мужчина ничуть не смутился и решил, что продолжит ездить на иномарке после химчистки", - пишет газета.