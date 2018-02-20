В Петербурге мужчина купил BMW с мертвым питоном внутри

По теме
Загрузка...
Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанный автомобиль BMW третьей серии и к своему удивлению обнаружил в салоне мертвого питона.
Об инциденте написали "Невские берега".
Издание отмечает, что после совершения покупки новоиспеченный владелец иномарки почувствовал неприятный запах. Чтобы узнать, в чем дело, он обратился в автосервис.
"Когда под передним пассажирским сиденьем обнаружилась мертвая змея, от которой и исходил запах, мужчина ничуть не смутился и решил, что продолжит ездить на иномарке после химчистки", - пишет газета.
По теме
Выбор читателей
14.02.2018, 15:12
16.02.2018, 09:52
13.02.2018, 13:50
13.02.2018, 10:28
19.02.2018, 14:54
17.02.2018, 12:17
Аналитика
Сегодня 15:04
Обществоведение
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Сегодня 14:33
16.02.2018 16:29
12.02.2018 14:47
12.02.2018 12:00
Чтиво
Сегодня 15:48
Без политики
Как эволюционировала хорошо известная нам машина и за что ее ценят россияне.
19.02.2018 15:02
16.02.2018 12:24
13.02.2018 12:21
Медиа
Опрос
А вы смотрите Олимпиаду-2018?
Комментарии