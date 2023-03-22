В «Петербургтеплоэнерго» готовы к прохождению паводка

В компании «Петербургтеплоэнерго» организован контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможного подтопления в паводковый период.

Завершена работа по очистке территории объектов теплоснабжения от снега, проведена очистка решеток ливневой канализации от наносов мусора и наледей, препятствующих стоку воды.

Оперативный состав котельных и обслуживающий персонал готовы в период паводка обеспечивать объектам теплоснабжения безаварийную работу, а при случае локализовать и ликвидировать возможные аварийные ситуации. Сотрудники компании обеспечены всей необходимой техникой, инструментом, спецодеждой и материалами.

Стоит отметить, что за последние пять лет объекты ООО «Петербургтеплоэнерго» в зону подтопления не попадали.

«За работой объектов, где существует риск подтопления, на протяжении всего прохождения паводка будет организован ежедневный контроль. К прохождению паводка мы полностью готовы», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.