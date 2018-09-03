В ПетрГУ начинаются занятия на военной кафедре

Студенты, зачисленные на военную кафедру, приступят к занятиям 8 сентября.

В осеннем семестре спланировано восемь предметов военной подготовки. Студенты будут изучать уставы Вооруженных сил России, пройдут строевую подготовку, приступят к изучению стрелкового оружия и общей тактики

Для практической отработки подготовлена полевая учебная база, которая включает в себя строевой плац, учебные места выполнения упражнений из стрелкового оружия, метания гранат и др.