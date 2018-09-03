Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 03 Сентября 2018

В ПетрГУ начинаются занятия на военной кафедре

По теме

На российских дорогах установят динамические знаки
03.09.18 20:40
ФОТО: Интернет-пользователям не понравились новые губы Ксении Собчак
03.09.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
03.09.18 20:00
Все новости
Загрузка...

Студенты, зачисленные на военную кафедру, приступят к занятиям 8 сентября.

В осеннем семестре спланировано восемь предметов военной подготовки. Студенты будут изучать уставы Вооруженных сил России, пройдут строевую подготовку, приступят к изучению стрелкового оружия и общей тактики

Для практической отработки подготовлена полевая учебная база, которая включает в себя строевой плац, учебные места выполнения упражнений из стрелкового оружия, метания гранат  и др.

По теме

На российских дорогах установят динамические знаки
03.09.18 20:40
ФОТО: Интернет-пользователям не понравились новые губы Ксении Собчак
03.09.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
03.09.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек

Аналитика

Сегодня 12:19
Политкухня
В "золотом веке" живем 9
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
Тайны Сандармоха 5
31.08.2018 11:50
"Где произошла потеря ребенка?" 6
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 16
27.08.2018 14:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Личное мнение
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 1
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.
Робот – это не игрушка
28.08.2018 10:00
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
Сегодня 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»