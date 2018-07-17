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Новости. Общество
16:09, 17 Июля 2018

В ПетрГУ назвали самую популярную техническую специальность среди абитуриентов

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Самая популярная техническая специальность среди абитуриентов этого года – "Строительство", конкурс составляет 6,5 чел. на место, сообщает Петрозаводский госуниверситет.

В ПетрГУ подвели промежуточные итоги приемной кампании.

"Пальму первенства среди технических специальностей держит "Строительство" (6,5 человек на место). Многие абитуриенты в будущем видят себя в горном деле (3,7), в теплоэнергетике и теплотехнике (4,5), а также в сфере землеустройства (2,7)", - сообщили в вузе.

Среди гуманитарных направлений наибольшей популярностью этим летом, как и в прошлые годы, пользуются "Менеджмент", "Экономика" и "Юриспруденция".

"В списке предпочтений абитуриентов также физико-математические направления и информатика. В пятерке лидеров – "Информационные системы и технологии", "Программная инженерия", "Электроэнергетика и электротехника", "Прикладная математика и информатика", "Информатика и вычислительная техника. Автоматизированные системы обработки информации и управления", - отметили в ПетрГУ

Конкурс на направления, связанные с лесной отраслью составляет, в среднем, от 1,5 до  2,2 чел. на место.

"Поступающие также проявляют интерес к педагогическим специальностям: на педагогические направления с двумя языковыми профилями подготовки конкурс составляет от 6 до 8 человек на место. На "Безопасность жизнедеятельности и физическая культура" – 7,7, на "Географию и экономику" - 6,1, на "Начальное образование" – 5,7", - рассказали в ПетрГУ.

На естественно-научных направлениях подготовки конкурс, в среднем, составляет от 1,4 до 2 человек на место.

Среди медицинских специальностей наибольший конкурс на "Фармацию" (7,8), "Педиатрию" (4,9) и "Лечебное дело" (3).

Всего в вуз подали заявления 2,5 тысячи абитуриентов – на 300 человек больше чем, в прошлом году.

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