В Петрозаводск на вертолете доставили пенсионерку с тяжелым переломом

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Врачи санавиации госпитализировали из Пудожа пожилую женщину, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.
Из Пудожа в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации доставили 68-летнюю женщину с диагнозом закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением.
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