В Петрозаводск на вертолете доставили пенсионерку с тяжелым переломом

Врачи санавиации госпитализировали из Пудожа пожилую женщину, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Из Пудожа в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации доставили 68-летнюю женщину с диагнозом закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением.