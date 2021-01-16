В Петрозаводск приедет "Поезд Победы"

Уникальный музей "Поезд Победы" прибудет в столицу Карелии 19 января, сообщили в правительстве республики.

Во вторник, 19 января, Петрозаводск первым примет "Поезд Победы". Экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дне, до 22 января, на железнодорожном вокзале города города. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время.

"Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.

Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск малых групп по 5 человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые 5 минут. В самом поезде будут соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям выдадут одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела.

Организаторы проекта "Поезд Победы" приглашают всех жителей Карелии в возрасте старше 12 лет посетить уникальную экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне. Посещение детей в возрасте до 12 лет возможно в сопровождении родителей.