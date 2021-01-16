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В Петрозаводск приедет "Поезд Победы"

Новости. Общество
10:57, 17 Января 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Уникальный музей "Поезд Победы" прибудет в столицу Карелии 19 января, сообщили в правительстве республики.

Во вторник, 19 января, Петрозаводск первым примет "Поезд Победы". Экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 в течение четырех дне, до 22 января, на железнодорожном вокзале города города. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное свободное время.

"Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

Передвижной музей состоит из 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Здесь посетители увидят и зарисовки из довоенной жизни страны, которые сменятся страшными сценами из военных окопов, блокадой Ленинграда. Тут же будет санитарная часть, где врачи оперировали раненых прямо в пути.

Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.  Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки группы для посещения формируются из расчета одновременного нахождения в 8 вагонах 40 посетителей. Запуск малых групп по 5 человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые 5 минут. В самом поезде будут соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям выдадут одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела.

Организаторы проекта "Поезд Победы" приглашают всех жителей Карелии в возрасте старше 12 лет посетить уникальную экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне. Посещение детей в возрасте до 12 лет возможно в сопровождении родителей.

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Комментарии

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кир
2021-01-17 12:44:18
Чего Зим ноет? Ваши больше не придут.
тетка
2021-01-17 12:25:33
Не надоело в войну играть? Может, лучше позаботиться об оставшихся в живых?
Leopol'd
2021-01-17 12:41:21
тетка, как только касается непосредственно ветеранов и их потомков, инициативы глохнут. Даже на обещанных ветеранам квартирах их "кинули". В таких делах сразу виден результат и трудно воровать.
Легче выделить миллионы на бредовый проект, прикрываясь патриотизмом. Украсть 2/3, на остатки что-то сделать.
однозначно
2021-01-17 12:21:02
Если либерда истерит, значит государство все делает правильно. Народная примета. :)
Off
2021-01-17 12:37:21
однозначно, Они , плюют на тебя . Они в Москве и у них Вольфыч любит кататься на агитпоездах. А ты визжишь в бессильной злобе на жиринят. :)
Zim
2021-01-17 12:18:43
Может направить этот поезд в Питкярану, чтобы местные укрепили у себя дух патриотизма и увидели, что в войну людям было тяжелее чем им сейчас?
Вася
2021-01-17 12:16:32
Кто-то имеет свой интерес
Вася
2021-01-17 12:13:58
нам наверное у америки помощь надо просить.
Саша
2021-01-17 12:05:57
Уж сколько лет трындим о победе, а старики и многие семьи в развалившихся домах живут,
может сначала жизнь людей сделать счастливой, тогда и "воспитывать патриотов" не надо будет!
кир
2021-01-17 12:41:03
Саша, стрелки не переводи. Кто-то пил водку и пропивал свои деньги. Жалей их либерда, жалей. А я вижу другую картину. Нормально живут все, кто работал и не пил. И тётка туда же. Сожалеет и слёзы льёт. :)
тетка
2021-01-17 12:26:08
Саша, +++++
Leopol'd
2021-01-17 12:05:54
Сейчас посыпятся неофициальные указания по школам о необходимости экскурсий. Иначе трудно будет "наверху" отчитываться о востребованности этого маразма.
Zim
2021-01-17 11:59:13
А когда в Карелию прибудет «Бессмертный автополк», ведь деньги на него уже выделили? Что ещё, из так нужного сейчас людям, кроме бутафорского концлагеря, этого поезда ждёт нас в ближайшее время? Может «Единая Россия» и депутаты Законодательного Собрания РК пройдут по по «Лыжне Антикайнена»? Должны ведь они на личном примере учить «нашу молодежь» истинному патриотизму?
Кстати запустили ли в работу музей Карельского фронта в Белогорске? Есть ли туда организованные туртуры из других городов Карелии?
Off
2021-01-17 11:17:09
"С войной покончили мы счеты, —
Бери шинель, пошли домой!"
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