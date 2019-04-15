В Петрозаводск приедет поезд с оружием, отобранным у сирийских боевиков

В Беломорске и Петрозаводске покажут трофейную технику из Сирии, сообщили в правительстве Карелии.

Эшелон с 500 образцами трофейной техники и вооружения, изъятых у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудет в Беломорск 19 апреля в 11.00, а в Петрозаводск - 23 апреля в 13.00.

Для местных жителей на железнодорожных станциях будет открыта экспозиция, где можно будет познакомиться с бронетанковой, инженерной техникой, артиллерийским вооружением, бронеавтомобилями, а также холодным и огнестрельным оружием, самодельными взрывными устройствами.

Военно-патриотическую акцию "Сирийский перелом" проводит Минобороны РФ. Старт акции был дан 23 февраля в Москве.