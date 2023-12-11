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В Петрозаводск завезли цветы с опасным вредителем

Новости. Общество
10:58, 13 Декабря 2023
фото: © Straitel / istockphoto

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Опасного вредителя нашли в горшках с каланхоэ.

В Управление Россельхознадзора от одной из крупнейших розничных торговых сетей Петрозаводска поступила информация о том, что в цветах нашли опасного вредителя — западного цветочного (калифорнийского) трипса. Карантинный объект был обнаружен  в партии импортных цветов каланхоэ в горшках  из Нидерландов.

Наличие опасного организма подтвердила экспертиза.

Собственник уничтожил зараженную продукцию, отметили в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре рассказали, что в Петрозаводске с начала года в партиях растений в 7 случаях был выявлен западный цветочный трипс и в одном  случае – эхинотрипс американский.

Появление серебристой окраски, деформация, увеличение уродств и бугорки на листьях декоративных растений являются возможными симптомами заражения. Маленький черный рубец, окруженный беловатым пятном, — еще один симптом повреждения трипсами. Яйца, отложенные в ткани лепестков, вызывают эффект «гусиной кожи» на цветках. 

Помимо этого трипс является переносчиком опасных вирусных заболеваний культурных растений.

Основной мерой борьбы с трипсом в домашних условиях является обработка разрешенными к применению инсектицидами.

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