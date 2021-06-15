В Петрозаводске жительница Старой Кукковки пригласила в гости Любарского, чтобы показать ужасы уплотнительной застройки

Хозяйка участка, над которым нависла построенная девятиэтажка, пригласила мэра Петрозаводска Владимира Любарского к себе в гости.

Маргарита Еремеева, проживающая на участке, который граничит с построенным на улице Мончегорской девятиэтажным домом, написала главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Она заявила, что считает себя пострадавшей из-за действий застройщика — компании «Nova». Еремеева пояснила, что строительная компания возвела высотное здание в непосредственной близости от ее земли, чем нарушила ее права.

«Возведённый на участке 11 соток 9-этажный дом находится менее чем в 5 метрах от моего забора и менее чем в 15 метрах от моего жилого дома. В период строительства крупногабаритные грузы перемещались башенным краном над моим земельным участком, тем самым создавая угрозу жизни для меня и членов моей семьи. То, что часть моего земельного участка была вовлечена в опасную зону строительства, подтверждает и Проектная документация застройщика, а именно „Раздел 6 Проект организации строительства“, что беспрекословно доказывает нарушение, а также незаконность строительства высоток среди ИЖС», — говорится в тексте сообщения.

Маргарита Еремеева также заявила, что в результате строительных работ был поврежден и упал ее забор.

«Убедительно прошу вас остановить этот беспредел, наказать виновных, посягнувших на конституционные права граждан. Возлагаю большие надежды на вашу помощь и защиту, так как обращение в контролирующие и надзорные органы вызвало стойкое ощущение покрывательства нарушений, о причинах которого стоит только догадываться. Приглашаю Вас с куратором по нашему району Перовым Е., который всё это время был в курсе происходящего, чтобы убедиться в правоте моих слов», — заключает она.

Ранее обитатели Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией «Nova», возводящей там многоэтажные дома.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, поскольку считают, что строители нарушают их права: высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.

Представители компании «Nova» заявляют, что действуют в рамках закона.