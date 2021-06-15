В Петрозаводске компания «Nova» ответила противникам уплотнительной застройки Старой Кукковки

Строительная компания «Nova» заявила, что ведет работы на Старой Кукковке, соблюдая все необходимые правила.

Представители компании «Nova» утверждают, что строительство многоэтажек на Старой Кукковке в Петрозаводске не представляет опасности для жителей микрорайона.

«Строительство многоквартирных домов ведется в полном соответствии с требованиями и нормами, установленными в отношении соответствующих объектов. Проекты застройки соответствуют существующему Генплану Петрозаводска. Проекты также прошли все необходимые госэкспертизы и получили положительное заключение. Это значит, что строительство домов не представляет опасности для соседствующих домов и людей, живущих в них», — говорится в заявлении компании, направленном «Столице на Онего».

Представители «Nova» утверждают, что готовы идти на контакт с местными жителями.

«Строительство ведется в отведенные законодательством часы. На каждой стройплощадке, относящейся к ведению группы компаний, установлены паспорта объектов. На них есть и контактные данные. Прорабы на стройках всегда идут навстречу жильцам соседствующих домов. Кроме того, строители уже не раз помогали хозяевам частных домов: расчищали дорожки, укрепляли заборы, заливали бетоном лестницы на входах на участки», — сообщают авторы заявления.

Представители «Nova» также поясняют, что строительные работы ведутся в рамках закона.

«Группа компаний Nova в судах доказала, что строительные требования на объектах соблюдаются, работы ведутся согласно всем строительным нормам. В том числе, по строительству дома № 18 на улице Мончегорской было вынесено несколько судебных решений, доказавших соблюдение всех строительных и пожарных норм. Эти решения также подтверждают законность выдачи разрешения на строительство. Кроме того, далеко не все жители частного сектора выступают против застройки. Большинство готово продать свои участки застройщикам, поскольку для петрозаводчан это — единственный способ переехать в комфортные условия благоустроенного жилья. По состоянию на конец мая 2021 года, усилиями застройщика было расселено более 40 ветхих домов „без удобств“», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что жители Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией «Nova», возводящей там многоэтажные дома. Люди утверждают, что застройщик возводит многоэтажные объекты вблизи от их частных домов, тем самым нарушая права горожан.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, возводящими на территории микрорайона высотные здания. Люди возмущены тем, что высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.