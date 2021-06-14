Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков

Обитатели Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией, возводящей там многоэтажные дома.

Авторы письма, копия котрого есть у «Столицы на Онего», просят главу города помочь урегулировать конфликт с компанией «Специализированный застройщик „Нова-Инвест“», которая занята застройкой территории района. Люди утверждают, что застройщик возводит многоэтажные объекты вблизи от их частных домов, тем самым нарушая права горожан.

„Уважаемый Владимир Константинович! Обращаются к Вам жители микрорайона ‚Старая Кукковка‘ с убедительной просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации, связанной со строительством ООО ‚Специализированный застройщик ‚Нова-Инвест‘ многоквартирного высотного жилого дома в непосредственной близости к нашим индивидуальным жилым домам, поскольку мы убеждены, что наши права как собственников/долевых собственников земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 10:01:140135, нарушаются“, — говорится в обращении к мэру.

Люди обеспокоены тем, что строители будут использовать тяжелую технику, установят кран вблизи их построек.

„У нас нет возможности покинуть свои дома на время строительных работ, в связи с чем наши жизни, жизни наших детей будут в опасности“, — заявлено в письме.

Обратившиеся к мэру также указывают на то, что их дома находятся на скале. Люди опасаются, что постройкам может быть причинен ущерб, если рядом будут производиться строительные работы.

Авторы письма выступают против многоэтажной застройки Старой Кукковки и требуют вернуть микрорайон в территориальную и функциональную зону индивидуального жилищного строительства.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, возводящими на территории микрорайона высотные здания. Люди считают, что строители нарушают их права: высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.