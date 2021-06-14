Реклама на сайте
Прислать новость
Минздрав Карелии объявил о возобновлении вакцинации от коронавируса после сбоя 6
14.06.2021 16:47
Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города 11
14.06.2021 15:27
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Новое
Сегодня 09:45

Жители Петрозаводска просят Любарского спасти Старую Кукковку от застройщиков

Новости. Общество
10:16, 15 Июня 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Обитатели Старой Кукковки обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой решить их конфликт со строительной компанией, возводящей там многоэтажные дома.

Авторы письма, копия котрого есть у «Столицы на Онего», просят главу города помочь урегулировать конфликт с компанией «Специализированный застройщик „Нова-Инвест“», которая занята застройкой территории района. Люди утверждают, что застройщик возводит многоэтажные объекты вблизи от их частных домов, тем самым нарушая права горожан.

„Уважаемый Владимир Константинович! Обращаются к Вам жители микрорайона ‚Старая Кукковка‘ с убедительной просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации, связанной со строительством ООО ‚Специализированный застройщик ‚Нова-Инвест‘ многоквартирного высотного жилого дома в непосредственной близости к нашим индивидуальным жилым домам, поскольку мы убеждены, что наши права как собственников/долевых собственников земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 10:01:140135, нарушаются“, — говорится в обращении к мэру.

Люди обеспокоены тем, что строители будут использовать тяжелую технику, установят кран вблизи их построек.

„У нас нет возможности покинуть свои дома на время строительных работ, в связи с чем наши жизни, жизни наших детей будут в опасности“,  — заявлено в письме.

Обратившиеся к мэру также указывают на то, что их дома находятся на скале. Люди опасаются, что постройкам может быть причинен ущерб, если рядом будут производиться строительные работы.

Авторы письма выступают против многоэтажной застройки Старой Кукковки и требуют вернуть микрорайон в территориальную и функциональную зону индивидуального жилищного строительства.

Напомним, жители Старой Кукковки в Петрозаводске ведут борьбу с застройщиками, возводящими на территории микрорайона высотные здания. Люди считают, что строители нарушают их права: высотки строят в непосредственной близости от частных огородов и домов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Урбанист
2021-06-15 10:54:28
Хде слабунова с плакатиком ?
Leopol'd
2021-06-15 10:44:06
Перевалка это уже проходила...
Голосуй - не голосуй!
Изя
2021-06-15 10:30:42
Жуть что там творится . война предстоит это точно :)
Вася
2021-06-15 10:29:19
И чтобы прекратились страдания простого народа, необходимо всего лишь вернуться к Богу. Искренне молиться ему, покаяться в своих грехах
Os
2021-06-15 10:28:01
Да она под снос была по всем генпланам.
Вася
2021-06-15 10:22:28
А тема мексиканских индейцев почему не будет затронута?
кир
2021-06-15 10:21:44
Куркули, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 10:30
Обществоведение
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
В Петрозаводске сотрудники авиационной охраны лесов продемонстрировали возможности тушения лесных пожаров с воздуха при помощи наполненной водой «чаши».
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Сегодня 09:45
«Неизвестные люди открыли краны» 2
10.06.2021 16:35
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»