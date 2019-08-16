В Петрозаводске 150 человек станцевали карельскую народную круугу

Столица Карелии поучаствовала во всероссийском "Хороводе мира", сообщают в городской администрации.

15 августа на Онежской набережной состоялась акция "Хороводы традиций в Петрозаводске". Порядка 150 жителей и гостей города взялись за руки, чтобы станцевать карельскую круугу.

Видео с петрозаводской акции будет использовано как обучающее пособие для всех желающих и войдёт в спецпроект "100 символов Карелии", посвящённый предстоящему 100-летию республики, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Организаторами мероприятия выступили администрация Петрозаводска и АНО "Ресурсный центр межнационального сотрудничества". Среди участников – педагоги и воспитанники детских садов, представители Общественной палаты республики, ветеранских организаций, национально-культурных обществ и объединений республики.

В этот день более 120 городов России и 20 стран мира приняли участие в акции "Хоровод мира". Главной идеей организаторов является создание образа национального и общечеловеческого единения в мире.