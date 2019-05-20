В Петрозаводске 18-летний водитель снес фонарь

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ДТП произошло вечером 19 мая на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 18.15 на перекрёстке ул. Чапаева и ул. Шотмана 18-летний водитель Chevrolet Niva при повороте направо не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения.
Пострадали водитель и 27-летний пассажир. Назначено амбулаторное лечение.
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