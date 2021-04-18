В Петрозаводске 27-летняя женщина зарезала знакомого в пылу пьяной ссоры

Женщина нанесла несколько ножевых ранений знакомому мужчине, от которых он скончался, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в Петрозаводске, в ходе конфликта с знакомым мужчиной напала на него с ножом. Она нанесла ему несколько ударов. В результате потерпевший скончался, а обвиняемая скрылась с места происшествия.

Благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, женщина была задержана.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Лахденпохьи выпил и убил человека.