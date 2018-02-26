В Петрозаводске 50-летний мужчина сломал шлагбаум и избил охранника

Празднуя 23 Февраля мужчины в Петрозаводске напились, сломали шлагбаум и выбили дверь в аптеке, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В столице республики праздничный день 23 февраля не обошелся без инцидентов.

На сработку тревожной сигнализации выезжали группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

В половине второго ночи за мелкое хулиганство задержан посетитель бара, расположенного на Березовой аллее в микрорайоне Древлянка. 29-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения вёл себя неподобающим образом. Он задержан и передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.

Днём произошёл конфликт в районе медицинского учреждения на улице Кирова: 50-летний петрозаводчанин сломал шлагбаум и нанес телесные повреждения сотруднику частного охранного предприятия, дежурившему на посту. Задержанный передан полицейским. Материальный ущерб устанавливается.

Вечером, в 22.20 сработала охранно-пожарная сигнализация в одной из городских аптек. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнего мужчину, который разбил стекло входной двери.

Также на пульт централизованной охраны Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступило два сигнала из торговых заведений, где пресечены попытки выноса товара.