В Петрозаводске 7 июля будут собирать вещи для нуждающихся

Организаторы акции «Добрый шкаф» просят неравнодушных жителей поделиться одеждой и обувью для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в центре соцобслуживания Карелии.

Уже завтра, 7 июля, в Петрозаводске состоится благотворительная акция «Добрый шкаф».

Центр соцобслуживания проводит благотворительную акцию «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию.

Сейчас особенно необходима мужская и женская одежда с обувью.

Внимание: мобильный пункт (автомобиль «Газель») по приему вещей для нуждающихся граждан будет Вас ждать 7 июля с 16.00 до 20.00 часов по адресу: пр. А. Невского, д.30 (у ТЦ «Пассаж»).

"К сожалению, в прошлый раз очень мало удалось собрать вещей! Надеемся, на этот раз благодаря Вам всё получится!" – отметили организаторы.