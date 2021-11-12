В Петрозаводске 72-летняя пенсионерка купила акции от мошенников и потеряла сбережения

Телефонные мошенники выманили у пожилой петрозаводчанки 15 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Так, 72-летняя петрозаводчанка поверила телефонному мошеннику, который предложил купить акции крупной компании. Для получения заветных ценных бумаг от женщины потребовали сообщить только реквизиты карты и коды из смс-сообщений.

После передачи нужной информации с карты пенсионерки списали почти 15 тысяч рублей и прекратили общение.

Полиция Карелии напоминает! Не доверяйте обещаниям посторонних лиц, которые предлагают получение высокой прибыли в короткие сроки! Не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами. Никогда не сообщайте информацию о банковской карте в телефонной беседе и не передавайте парольную информацию из смс-сообщений банка!