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В Петрозаводске 9 мая из-за перекрытия улиц изменятся маршруты городского транспорта

Новости. Общество
10:43, 08 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Троллейбусы и автобусы будут следовать в объезд перекрытых в связи с проведением массовых мероприятий участков дорог, сообщили в администрации Петрозаводска.

В День Победы в карельской столице изменятся маршруты городского транспорта. Это связано с частичным перекрытием улиц «Правды», Куйбышева, Пушкинской, а также проспекта Карла Маркса на время проведения праздничных мероприятий.

Изменения коснутся троллейбусов № 1 и № 6, а также автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25 и 26.

Транспорт, следующий по улице «Правды» вдоль площади Кирова, будет двигаться в объезд – по проспектам Александра Невского и Комсомольскому, через Красноармейскую улицу и площадь Гагарина.

Троллейбус № 4 в праздничный день отменён. Автобус № 26 будет следовать двумя разрывными маршрутами: от Кемской улицы до улицы «Правды», а также от Чистой улицы до улицы Куйбышева и в обратных направлениях соответственно.

Подробнее с маршрутами можно ознакомиться в приложении. Информация об изменении схемы движения транспорта в центре карельской столицы 8 и 9 мая опубликована на сайте администрации Петрозаводска.  

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