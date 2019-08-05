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Новости. Происшествия
14:51, 05 Августа 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

В Петрозаводске агрессивные посетители кафе напали на администратора

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Двое мужчин и женщина инициировали драку с администратором кафе, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали граждан, мешавших работе одного из заведений досуга Петрозаводска.

В минувшую пятниц, 2 августа, на пульт отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из кафе на Соломенском шоссе. Причиной вызова росгвардейцев стала компания, которая так разгулялась, что устроила драку.

Группа задержания вневедомственной охраны на месте выяснила, что двое мужчин и молодая женщина инициировали драку с администратором.

Агрессивных посетителей передали полицейским. 

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