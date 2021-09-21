В Петрозаводске агрессивный мужчина пробрался на территорию БСМП и угрожал охраннику

Помощь росгвардейцев понадобилась сотрудникам Больницы скорой медицинской помощи.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в Петрозаводске около полуночи сработала тревожная сигнализация Больницы скорой медицинской помощи. Группа задержания, прибыв по сигналу тревоги, выяснила, что на охраняемую территорию проник 21-летний мужчина и угрожал охраннику.

Молодой человек был задержан и передан полиции.

Ранее неадекватный мужчина в Петрозаводске, находящийся в розыске, напугал бригаду скорой помощи.