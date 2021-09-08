Неадекватный мужчина в Петрозаводске, находящийся в розыске, напугал бригаду скорой помощи

Вызванные по тревоги сотрудники вневедомственной охраны помогли осмотреть пациента, а потом задержали его, сообщили в росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги поступил 8 сентября от бригады скорой помощи — на улице Краснодонцев медики были вызваны к мужчине, находящемуся в неадекватном состоянии. Предположительно, он был пьян. Его поведение заставило врачей вызвать вневедомственную охрану.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обеспечили возможность осмотреть пациента, а когда выяснилось, что в медицинской помощи он не нуждается, но числится в базе как находящийся в федеральном розыске, мужчина был задержан и передан полицейским.

Напомним, 3 сентября в Карелии пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи, помогавшую его отцу — сотрудники Росгвардии пришли на помощь медикам.