В Петрозаводске арендатор украл у пенсионерки стиральную машину

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 70-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что долгое время сдавала в аренду свою квартиру. Жильцы съехали, а пенсионерка обнаружила, что на месте нет стиральной машины. По телефону бывшие арендаторы не отвечали, тогда женщина обратилась в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 25-летнего ранее судимого гражданина. По версии следствия, собираясь покидать съемное жилье, он продал бытовую технику хозяйки.

Деньги мужчина потратил на личные нужды. После совершения хищения мужчина уехал в Пудожский район, где скрывался от правоохранителей.

На мужчину завели уголовное дело.