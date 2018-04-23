В Петрозаводске автомобиль Росгвардии сбил пешехода и врезался в иномарку

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В карельской столице произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии, сообщает УГИБДД по Карелии.
По информации ведомства, 22 апреля в 18.00 на улице Шотмана около дома №38 22-летний водитель "Лады Гранта", которая принадлежит Росгвардии, неправильно выбрал боковой интервал до припаркованного Hyundai (22-летняя водитель находилась в автомобиле) и врезался в него, а потом в 45-летнего мужчину, который стоял за иномаркой.
В ДТП пострадал пешеход. Проводится проверка.
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