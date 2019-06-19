В Петрозаводске автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста

ДТП произошло 18 июня на улице Лыжной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 9.15 на ул. Лыжной, 1 24-летний водитель автомобиля LADA Kalina при съезде с дороги на прилегающую территорию, не уступил дорогу и совершил наезд на 17-летнего велосипедиста.

Велосипедист пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.