В Петрозаводске автомобили отбросило после ДТП на пешеходный переход (ВИДЕО)

Авария произошла на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Достоевского.

В минувший вторник, 1 декабря, в 19:21 на Первомайском проспекте столкнулись два автомобиля. Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда один из участников происшествия наехал сзади на остановившийся перед "зеброй" для пропуска пешехода легковой автомобиль.

От столкновения машины разбросало по проезжей части.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском.