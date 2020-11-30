Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО)

ДТП произошло у поселка Деревянное в Прионежском районе.

В паблике "ДТП ПТЗ" очевидцы разметили видео, на котором запечатлели последствия аварии с участием автомобиля ГИБДД на трассе в Прионежском районе.

"После Деревянного машинка ГИБДД лежит на крыше, аккуратнее, скользко, соблюдайте скоростной режим!" – пишут в паблике.

Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Карелии, автомобиль с автоинспекторами действительно оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии.