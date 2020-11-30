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Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:17, 01 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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ДТП произошло у поселка Деревянное в Прионежском районе.

В паблике "ДТП ПТЗ" очевидцы разметили видео, на котором запечатлели последствия аварии с участием автомобиля ГИБДД на трассе в Прионежском районе.

"После Деревянного машинка ГИБДД лежит на крыше, аккуратнее, скользко, соблюдайте скоростной режим!" – пишут в паблике.

Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Карелии, автомобиль с автоинспекторами действительно оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Sim22
2020-12-01 14:59:46
Это просто праздник какой-то!
агрекалчнутый
2020-12-01 14:28:20
Машинка у тебя в игрушках. Интернетчики, блин
Гость
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