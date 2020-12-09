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В Петрозаводске автомобилисты сбили двух пешеходов за сутки

Новости. Происшествия
09:45, 10 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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В минувшие сутки пешеходы дважды стали участниками ДТП: оба автонаезда совершены в столице Карелии.

Девятого декабря в 17:30 на улице Дзержинского 35-летняя женщина, управляя автомобилем "Nissan", совершила наезд на 51-летнюю даму. Та переходила проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеходу на месте ДТП была оказана медпомощь, дальнейшее лечение не назначено. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.

10 декабря в 00:20 на улице Калинина 46-летний водитель, управляя автомобилем "Chevrolet Viva", совершил наезд на 47-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрёстка. В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске.

 

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