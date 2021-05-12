В Петрозаводске бесследно исчез юноша, севший у ж/д вокзала в темный автомобиль

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего 21-летнего Юрия Тихоновского.

Отделом полиции Петрозаводска разыскивается пропавший без вести Юрий Тихоновский 2000 года рождения, который 07 мая в районе 01:20 вышел из здания железнодорожного вокзала, сел на парковке гостиницы «Парк-инн» в темный седан (водитель – мужчина 40-50 лет) и с того момента его местонахождение неизвестно. Как сообщается в группе поискового отряда «Доброспас», автомобиль проследовал вниз по пр. Ленина, свернул на ул. Куйбышева налево и далее (ориентировочно) направо к набережной, в сторону ротонды (ЗАГСа).

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. Ходит медленно, сутулится.

Был одет: белая короткая куртка-пуховик женского покроя, серые спортивные штаны, кроссовки рыжего цвета, с собой был серый рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом или видели его после указанного времени, полиция просит срочно сообщать значимые сведения по телефону: +7-953-549-69-78.

Ведущие розыск просят откликнуться водителя, который подвозил юношу, а также водителей такси, работавших 7 мая на привокзальной части площади Гагарина ночью в районе 01:20.