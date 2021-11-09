В Петрозаводске бомжей накормили, одели и привили от коронавируса

В общегородской акции «Экстренная помощь» приняли участие 49 бездомных.

В течение двух дней бомжей с Ключевой, Зареки, Голиковки и автовокзала бесплатно подвозили к Петрозаводскому кризисному отделению для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во время проведения акции различные виды социальных услуг получили 49 человек в возрасте от 22 до 80 лет, из них женщин – 11, мужчин – 38. Впервые обратились в кризисное отделение 7 человек. Об этом пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения республики.

Среди тех, кому понадобилась помощь, 37 бездомных являются жителями Петрозаводска, 10 человек - из районов Карелии, а 2 человека – гости из других регионов России.

Всех участников акции осмотрел терапевт Городской поликлиника № 2, 20 человек привили от гриппа, а 14 - от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Кроме того, всем нуждающимся выдали верхнюю одежду, нижнее белье, обувь, предоставили горячее питание, а также дали консультации по вопросам оформления документов, регистрации по месту пребывания.

В ходе акции за юридической консультацией обратились 9 человек. Троих бездомных приняли в отделение, чтобы пройти курс социальной реабилитации, а двоих поставили в очередь для временного пребывания в кризисном отделении для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, в Карелии будут судить двоих бомжей из Ростова, которые избили и ограбили продавца в Медвежьегорске.