В Карелии будут судить двоих бомжей из Ростова, которые избили и ограбили продавца в Медвежьегорске

В Медвежьегорском районе жительница Ростовской области и ее сожитель совершили тяжкое преступление и теперь пойдут под суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что жительница Ростовской области и ее сожитель, приехав навестить знакомых в Медвежьегорск, в марте совершили на территории города три преступления.

Так, в одном из магазинов, набрав продуктов, алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 3,5 тыс. рублей без оплаты товара, несмотря на требование продавца вернуть похищенное, они покинули магазин.

Затем они совместно совершили проникновение в одну из квартир, откуда похитили имущество на общую сумму 7,9 тыс. рублей.

Очередное преступление вновь было совершено в магазине: заранее приготовив орудия преступления: ткань для удушения и пустую бутылку, обвиняемые совершили нападение на продавца. В ходе борьбы они совместно нанесли потерпевшей множественные удары руками, угрожали убийством, после чего, забрав 120 тысяч рублей из кассы и две бутылки алкоголя, скрылись с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорскедвое бомжей — местный рецидивист и гостья из Ростова — ударили женщину-продавца бутылкой по голове и забрали все деньги из кассы.