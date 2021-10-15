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В Карелии будут судить двоих бомжей из Ростова, которые избили и ограбили продавца в Медвежьегорске

Новости. Криминал
11:46, 15 Октября 2021
фото: © Наталья Мущинкина / «Московский комсомолец»

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В Медвежьегорском районе жительница Ростовской области и ее сожитель совершили тяжкое преступление и теперь пойдут под суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что жительница Ростовской области и ее сожитель, приехав навестить знакомых в Медвежьегорск, в марте совершили на территории города три преступления.

Так, в одном из магазинов, набрав продуктов, алкогольной и табачной продукции на общую сумму более 3,5 тыс. рублей без оплаты товара, несмотря на требование продавца вернуть похищенное, они покинули магазин.

Затем они совместно совершили проникновение в одну из квартир, откуда похитили имущество на общую сумму 7,9 тыс. рублей.

Очередное преступление вновь было совершено в магазине: заранее приготовив орудия преступления: ткань для удушения и пустую бутылку, обвиняемые совершили нападение на продавца. В ходе борьбы они совместно нанесли потерпевшей множественные удары руками, угрожали убийством, после чего, забрав 120 тысяч рублей из кассы и две бутылки алкоголя, скрылись с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорскедвое бомжей — местный рецидивист и гостья из Ростова — ударили женщину-продавца бутылкой по голове и забрали все деньги из кассы.

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Комментарии

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Лана Текучева
2021-10-15 12:33:34
Жаль что нет "вышки". :)
комба
2021-10-15 12:40:33
Лана Текучева, вот именно. :)
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