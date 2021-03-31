Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На севере Карелии убили стаю волков 4
31.03.2021 15:29
Налоговые льготы в Карелии начинают действовать с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин 4
Сегодня 11:41
Актер Виктор Бычков нашел в Карелии одиночество и хороших людей 8
31.03.2021 15:57
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО) 11
Сегодня 00:44
Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет
31.03.2021 22:00
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 7
Сегодня 12:27
В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей 5
31.03.2021 16:27
Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО) 3
31.03.2021 16:23

Двое бомжей избили и ограбили продавца в магазине Карелии

Новости. Криминал
14:30, 01 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

В Медвежьегорске двое бомжей – местный рецидивист и гостья из Ростова - ударили женщину-продавца бутылкой по голове и забрали все деньги из кассы, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 30 марта, в отдел полиции по Медвежьегорскому району поступило сообщение о том, что в одном из небольших магазинов города сработала "тревожная кнопка". На место прибыли представители охранного предприятия, которые вызвали сотрудников полиции.

Выяснилось, что неизвестные нанесли продавцу – 50-летней местной жительнице – несколько ударов стеклянной бутылкой по голове, от которых сотрудница торговой точки потеряла сознание. Затем нападавшие похитили из кассы более 124 тысяч рублей, а также бутылку коньяка - и скрылись в неизвестном направлении.

В городе был объявлен план "Перехват". Причастных к преступлению сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам неподалёку от железнодорожного вокзала. Подозреваемые – лица без определённого места жительства: 31-летний ранее судимый уроженец республики и 35-летняя уроженка Ростовской области – приехали в Медвежьегорск из другого региона. В ходе личного досмотра у них были изъяты похищенные деньги – небольшую часть суммы они успели потратить на спиртное и продукты питания.

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления. Фигуранты дали признательные показания. В настоящее время они задержаны.

Стражи порядка проверяют их причастность к другим имущественным преступлениям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»