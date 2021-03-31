Двое бомжей избили и ограбили продавца в магазине Карелии

В Медвежьегорске двое бомжей – местный рецидивист и гостья из Ростова - ударили женщину-продавца бутылкой по голове и забрали все деньги из кассы, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 30 марта, в отдел полиции по Медвежьегорскому району поступило сообщение о том, что в одном из небольших магазинов города сработала "тревожная кнопка". На место прибыли представители охранного предприятия, которые вызвали сотрудников полиции.

Выяснилось, что неизвестные нанесли продавцу – 50-летней местной жительнице – несколько ударов стеклянной бутылкой по голове, от которых сотрудница торговой точки потеряла сознание. Затем нападавшие похитили из кассы более 124 тысяч рублей, а также бутылку коньяка - и скрылись в неизвестном направлении.

В городе был объявлен план "Перехват". Причастных к преступлению сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам неподалёку от железнодорожного вокзала. Подозреваемые – лица без определённого места жительства: 31-летний ранее судимый уроженец республики и 35-летняя уроженка Ростовской области – приехали в Медвежьегорск из другого региона. В ходе личного досмотра у них были изъяты похищенные деньги – небольшую часть суммы они успели потратить на спиртное и продукты питания.

По факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления. Фигуранты дали признательные показания. В настоящее время они задержаны.

Стражи порядка проверяют их причастность к другим имущественным преступлениям.