В Петрозаводске будет затруднено движение по нескольким улицам

Движение будет затруднено на улицах Матросова и Машезерской, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Из-за разрытия, планируемого в районе дома №24 по улице Матросова, на этом участке возможно частичное ограничение движения автотранспорта до 20.00 11 декабря.

А с 10 по 14 декабря в период с 9.00 до 20.00 в связи с выполнением работ по прокладке теплотрассы будет ограничено движение автотранспорта по улице Машезерской в районе дома №62 по улице Кузьмина и школы №27.