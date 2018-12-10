В Петрозаводске будет затруднено движение по нескольким улицам

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Движение будет затруднено на улицах Матросова и Машезерской, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Из-за разрытия, планируемого в районе дома №24 по улице Матросова, на этом участке возможно частичное ограничение движения автотранспорта до 20.00 11 декабря.
А с 10 по 14 декабря в период с 9.00 до 20.00 в связи с выполнением работ по прокладке теплотрассы будет ограничено движение автотранспорта по улице Машезерской в районе дома №62 по улице Кузьмина и школы №27.
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